学校法人・村上学園（東大阪市）はこのほど、運営する東大阪大柏原高の生徒募集を２０２７年度以降は停止することを発表した。同高は１９６３年に柏原女子高として創立され、翌６４年には男子部も併設して柏原高と改称。７０年に男子校となり、２００６年に現校名となった。スポーツクラブの活動も盛んで、ラグビー部は柏原高時代の１９８９年度に花園での全国大会に出場。硬式野球部は２０１１年夏の甲子園に初出場し、今夏は