1991年9月23日からドライチ入団投手が5試合連続で完投勝利中村勝広監督率いる阪神がヤクルト、巨人と優勝争いを繰り広げた1992年シーズンに主力投手として活躍したのが、当時プロ4年目の中込伸氏（西宮市甲子園七番町「炭火焼肉伸」店主）だ。9勝を挙げてブレークしたが、この年は1勝目が「分岐点だった」と話す。4月8日の巨人戦（東京ドーム）で2回までに4失点しながら立ち直って勝利投手となったが、これは女房役の山田勝彦