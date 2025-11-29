フジテレビ系バラエティ特番『アサヒビール スマドリ THE MANZAI 2025 マスターズ』が、12月7日(19:00〜)に放送。ザ・ぼんちは、コンテスト形式を除いて44年ぶりに出演する。(左から)矢部浩之、ビートたけし、岡村隆史人気と実力を兼ね備えた漫才の名手(マスター)が一堂に会する同番組。最高顧問のビートたけしは、スタジオとは別のアパート風の一室で、こたつに入りながらテレビモニター越しに漫才を鑑賞することに。リラックスモ