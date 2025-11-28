オコエが自由契約「双方合意の上で」巨人は28日、オコエ瑠偉外野手の自由契約を発表した。ホームページ上で「海外の野球リーグなど他球団でプレーできるチャンスを設けたほうが本人にとって良いとの結論に達し、双方合意の上で11月末に提出する保留者選手名簿に掲載しないこととし、オコエ選手を自由契約選手にいたします」と綴った。オコエは走攻守3拍子揃った外野手として2015年ドラフト1位で関東第一高から楽天に入団。1年