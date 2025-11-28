マイナ保険証への移行が進む中「従来の健康保険証」が12月1日にすべて有効期限が切れます。「従来の健康保険証」は12月1日にすべて有効期限が切れ、以降は「マイナ保険証」もしくは「資格確認書」の提示が必要になります。ただ、暫定的な特例措置として、2026年3月までは期限切れの保険証でも保険適用とするということです。「県保険医協会」がこの秋、行ったマイナ保険証の利用実態調査では県内での利用率は42％でした。（国全体