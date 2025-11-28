【モデルプレス＝2025/11/28】嵐・櫻井翔が総合司会を務める、日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」（11月29日15時55分〜16時55分／関東ほか、19時〜22時54分／全国）より、STARTO ENTERTAINMENT所属の8組による名曲シャッフルメドレーにて、各グループが歌唱する楽曲が発表された。【写真】「ベストアーティスト2025」タイムテーブル◆20時50分頃〜8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー【Hey! Say! JUMP】「夜空ノムコウ」