球団発表…背番号は「62」ヤクルトは28日、今季ブルワーズ傘下3Aでプレーしたヘスス・リランソ投手の獲得を発表した。背番号は「62」。今季は38試合に登板して防御率3.39、3勝4敗6セーブの成績を残していた。リランソは1995年3月7日生まれの30歳。身長188センチ、体重112キロで右投げ右打ち。メジャー登板の経験はなく、マイナーでの通算成績は317試合に登板して23勝27敗25セーブ、防御率4.31。球団を通じ、「2026年シーズン