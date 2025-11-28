広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が２８日、地元の北海道札幌市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金１億円、年俸１６００万円で仮契約を結んだ。（金額は推定）平川は「仮契約を終えて実感がわいてきました」とコメント。続けて、「走攻守全てにおいて自信があるので、そこがアピールポイントです。全力プレーで球場をわかせられる選手になっていきたいです。１年目から戦力になれるように頑張ります」と話した。