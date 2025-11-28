大分市佐賀関で発生した大規模火災を受けて、県は被災者の生活再建を支援する初めての会議を開きました。 【写真を見る】佐賀関大規模火災、被災者の生活再建支援に向け県が初会議 県庁で開かれた佐賀関被災者生活再建支援本部会議は、関係部局などからおよそ30人が出席しました。 冒頭、佐藤知事は「県と市が緊密に連携して、スピード感をもった取り組みを進めてほしい」と指示しました。 会議では被災者の生活再建に向