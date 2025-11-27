衆院会派「改革の会」に所属する無所属の３衆院議員は、近く自民党会派に合流する方向で最終調整に入った。複数の関係者が明らかにした。実現すれば、自民、日本維新の会の与党会派所属議員は２３３人となり、約１年ぶりに与党が衆院で過半数（２３３議席）に達する。自民会派に加わるのは、維新から９月に除名処分を受けて「改革の会」を結成した斉木武志（比例北陸信越、当選３回）、守島正（大阪２区、当選２回）、阿部弘樹