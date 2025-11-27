ＪＲ東日本は２７日、列車時刻や運賃・料金などに関する「ＪＲ東日本お問い合わせセンター」に勤務していたオペレーターが、インターネット上で利用者を中傷するとともに、電話番号を無断で公開していたと発表した。ＪＲ東によると、オペレーターは昨年３月〜今年８月、問い合わせしてきた利用者の電話番号２４５件と、利用者を中傷する計２９０件のコメントを電話番号検索サイトに投稿した。氏名などの個人情報は含まれていな