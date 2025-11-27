内山信ニ （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

「天狗」になっていた時期に爆笑問題を無視 内山信二が回顧

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 内山信二が27日放送の「ぽかぽか」で、10歳のころのエピソードを明かした
  • 上智大学の学園祭の営業で一緒になった際、爆笑問題を無視したという
  • 太田光に話題を振られたが、「稼いでないから」と振り返った
記事を読む

おすすめ記事

  • 豪快なシュートを突き刺してチームの１部復帰に貢献した小林（右から２番目）。写真：藤井圭
    「ボールを蹴るのが怖くなった」駒澤大で１年生から主力も最終学年で味わった“挫折”。苦しみ続けた今季を経て小林栞太はJ入りを目ざす 2025年11月22日 13時7分
  • スポニチ
    井口浩之　TVのやらせ疑う声に「まずいい人と悪い人見抜けてない」「いい人と思ってるやつ大概嫌なやつ」 2025年11月25日 15時56分
  • スポニチ
    小森純　三男が1カ月で保育園を退園の続報明かす「モンペ扱い恐れて我慢しすぎないで！」 2025年11月22日 21時20分
  • 　スギちゃん
    土足厳禁の「笑点」舞台でスギちゃんがスニーカー登場　大丈夫？「ワイルドだろ？」で爆笑仕掛け 2025年11月24日 11時59分
  • 都丹庵士（杉本哲太）＝『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（2026年3月13日公開）（C）野田サトル／集英社 （C）2026映画「ゴールデンカムイ」製作委員会
    杉本哲太、渋さ全開“盲目のガンマン”都丹庵士に　両耳の集音器も完全再現　映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』 2025年11月21日 12時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表　入試課「報道されている状況については把握」
    2. 2. 【620円→390円】銀だこ「たこ焼き8個入り」をサンキュー価格の390円で販売【3日間限定】
    3. 3. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    4. 4. 1等7億円、当せんくじ無効の危機
    5. 5. 三山凌輝　来年からソロアーティストとして活動開始　会社設立も報告　歌手・俳優・社長「三足のわらじ」
    6. 6. 斉藤被告の金銭トラブル 新証言
    7. 7. ヒカキン妻が犯罪レベルの被害
    8. 8. 死去した部下の妻に強引にキスか
    9. 9. 買っていないおもちゃの箱を開けて…QRコードを読み取り不正にポイント取得した疑い 32歳男を逮捕 タカラトミーの｢ベイブレードX｣
    10. 10. Cocomi SNSの誹謗中傷を「共有」
    1. 11. ドタキャン客vs絶対に許さぬ店長
    2. 12. 日本離れたくない 母国への恐怖
    3. 13. 生活保護を拒否 70歳のリアル
    4. 14. 「サゴ」が来年に流行の兆しか
    5. 15. 宮野真守「喉を壊して収録中止」
    6. 16. 医師に運転止められた息子が暴走
    7. 17. 僕はSMAPに…国分太一の覚悟
    8. 18. 首相の放った「7文字」波紋呼ぶ
    9. 19. 船橋で宝くじ1等3本出る 驚き
    10. 20. 新作は「名探偵プリキュア!」に
    1. 1. 北大生協、「嵐」ライブツアー開催で対策発表　入試課「報道されている状況については把握」
    2. 2. 1等7億円、当せんくじ無効の危機
    3. 3. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
    4. 4. 死去した部下の妻に強引にキスか
    5. 5. 買っていないおもちゃの箱を開けて…QRコードを読み取り不正にポイント取得した疑い 32歳男を逮捕 タカラトミーの｢ベイブレードX｣
    6. 6. 「サゴ」が来年に流行の兆しか
    7. 7. ドタキャン客vs絶対に許さぬ店長
    8. 8. 生活保護を拒否 70歳のリアル
    9. 9. 医師に運転止められた息子が暴走
    10. 10. 船橋で宝くじ1等3本出る 驚き
    1. 11. ＪＲ東日本オペレーター、１年半にわたりネット上で利用者中傷…電話番号２４５件も無断公開
    2. 12. 中国外務省「正式な発言撤回なければ受け入れず」と強調　高市首相は党首討論で台湾有事「存立危機事態」言及せずも「言及しないことと撤回は別問題」
    3. 13. 大バトル勃発か 党内で突如解任
    4. 14. 11億円で落札し国外流出を回避
    5. 15. 拘束された邦人2人に死刑適用も
    6. 16. 日テレの拒否を弁護士が問題視
    7. 17. 「teppay」ネーミングに酷評
    8. 18. ひろゆき氏 大物政治家にチクリ
    9. 19. 農水大臣のはぐらかしに不満の声
    10. 20. 赤坂刺傷 家族のこと伏せて交際
    1. 1. 中国軍X 小泉大臣の発言にも警告
    2. 2. 「米大統領が助言」報道を否定
    3. 3. 小川氏再選「あってはならない」
    4. 4. エナドリに頼る 家は地獄の状態
    5. 5. 与党が衆議院で過半数回復へ
    6. 6. 「母を殺した」79歳息子が110番
    7. 7. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
    8. 8. 中国観光客は「来なくていい」
    9. 9. 首相の「そんなこと」発言 釈明
    10. 10. 新卒で郵便配達員になった結果は
    1. 11. パナソニック公式社章 高額転売
    2. 12. 外国人の税・社会保険料「未納情報」把握にマイナンバー活用…在留審査の厳格化へ政府の見直し案判明
    3. 13. 勘違い? 須藤元気氏の出馬に批判
    4. 14. 「石丸支持」表明が炎上する理由
    5. 15. 北村晴男弁護士は「筋が通っている」高須幹弥氏がYouTubeで持論を展開　有名人政治家の資質に言及
    6. 16. 麻生氏がニヤニヤ「裏の思惑」か
    7. 17. 新幹線で絶望 目もあてられない
    8. 18. 子が風俗街を横目に…黄金町の今
    9. 19. 高須幹弥氏「2人は完全に相思相愛」メローニ伊首相と高市首相の初対面に断言
    10. 20. 公示以降も音声ツイッター更新　民主議員が「見切り発車」宣言
    1. 1. 日本離れたくない 母国への恐怖
    2. 2. トランプ氏 高市首相に要求か
    3. 3. 高市氏の追い打ちで習氏切れたか
    4. 4. 中国人観光客が関西空港で転落死
    5. 5. ソウルで交通事故 邦人女児死亡
    6. 6. 出ていけ 韓国で反中国デモ拡大
    7. 7. 香港火災で44人死亡 男3人を逮捕
    8. 8. フランス、志願制の新兵役導入へ　来夏から、ロシアの脅威に対抗
    9. 9. 日本で中国人への犯罪多発 中国
    10. 10. 日本の梅酒を飲んで驚きの声
    1. 11. 「日本特有」飲食店の会計で混乱
    2. 12. 胃がんの研究で大きな進展 香港
    3. 13. 香港火災 また新たな場所から火
    4. 14. 日本で安全に注意 中国再び訴え
    5. 15. K-POP歌手の「最多記録」を更新
    6. 16. 香港のマンション火災 13人死亡
    7. 17. コケは宇宙の真空中で9カ月間も生存できることが判明
    8. 18. こちらをじっと見つめる顔、「身の毛よだつ」と物議―中国
    9. 19. ギニアビサウ軍将軍が暫定大統領就任を宣言
    10. 20. 「この黒いくせにかわいい鳥は何だ？」とネット上で人気になっていた写真
    1. 1. 【620円→390円】銀だこ「たこ焼き8個入り」をサンキュー価格の390円で販売【3日間限定】
    2. 2. F1ブーム立役者が「愛車遍歴」に
    3. 3. 「ミスド福袋2026」予約受付へ
    4. 4. 年会費5280円で給油 本当に得?
    5. 5. 月418円 意外と知らぬ神サービス
    6. 6. 食洗機より手洗いのほうが割高?
    7. 7. 席を立ち数分後…サイゼで違和感
    8. 8. 宅配便の受け取り方法、対面「減」・置き配「増」…配達員のオートロック解錠には懸念も
    9. 9. 税務調査が入らない? 究極の方法
    10. 10. 前代未聞 中学入試のクイズ解説
    1. 11. U-NEXT障害 アクセスエラー増加
    2. 12. ロイホ運営会社 ホテルが稼ぎ頭
    3. 13. ウナギ規制否決「理解得られた」
    4. 14. エアコン節約で「倒れる国民」
    5. 15. 「転勤手当」最大６０万円に、住友生命が中堅以上対象に…離職防止・全国の拠点維持へ大幅増
    6. 16. 株式会社運営の保育園で精神崩壊
    7. 17. 二葉「南港冷凍物流センター2期棟」竣工式、予冷終え同日から稼働開始、関西エリアの物流円滑化に取組む
    8. 18. Suicaペンギン卒業 裏の理由
    9. 19. アサヒHD 顧客らの情報流出恐れ
    10. 20. 四国化ＨＤが３日続伸、インドネシア企業の買収を評価
    1. 1. Black Fridayで人気の商品 TOP15
    2. 2. Snow Peakやogawaが最大48%OFF
    3. 3. Adobeソフトが半額に 11/28まで
    4. 4. Microsoft 365 1か月版が79%OFF
    5. 5. dyson定番の掃除機が34%OFFに
    6. 6. ワイヤレスイヤホンが最大58%OFF
    7. 7. 45%OFF以上 Amazonセールの目玉
    8. 8. Twitter「クソリプ」根絶へ?
    9. 9. Amazonで「エアライダー」が安い
    10. 10. 楽天買い回りに便利な楽券とは?
    1. 11. 暖房器具など冬用品が最大64%OFF
    2. 12. 小学生に携帯電話は必要か？小中生の携帯所持禁止を提言へ
    3. 13. 愛媛限定のCMが酷すぎると話題
    4. 14. マクラーレンホンダのF1カーも展示！東京モーターショー2015を公式スマホアプリ「TMS Mobile」で楽しもうーー東1-3ホール編【レポート】
    5. 15. 大気を監視するウェアラブル端末
    6. 16. 危険な夜中のてんかん発作をすばやく通知「Nightwatch」スマートウォッチ。オランダの大学が開発
    7. 17. 8Kカメラ+明るいPro IGZO液晶スマホ「AQUOS R5G」、ドコモでも発売
    8. 18. 「X-E4」レビュー（前編） 操作性を大胆に変更した中堅モデル、印象は？
    9. 19. 「ASUS Chromebook Detachable CM3」レビュー　横置き・縦置きに対応してタブレットにもなる2 in 1は今ならお値段3万5800円
    10. 20. 99%が知らないLINEの裏ワザ注目
    1. 1. イチロー氏 自身の葬儀に珍注文
    2. 2. 楽天・辰己「テーマは奇跡です」
    3. 3. イチロー氏40日連続で作った料理
    4. 4. 巨人・松本剛が入団決め手を語る
    5. 5. 大谷財団に協力するはずだった人
    6. 6. 「まるで高校生対小学生」の試合
    7. 7. ベリンジャーの獲得 大幅反響
    8. 8. 三笘復帰へ指揮官は苦しい胸の内
    9. 9. 「大谷は桁違い」ファンが最敬礼
    10. 10. 朗希 ド軍がWBC出場に「待った」
    1. 11. 新井麻衣／富士通レディース2009
    2. 12. ナゴヤ球場が2030年代に移転へ
    3. 13. エ軍「最悪の契約」ぶり返される
    4. 14. 陸上男子100m 桐生祥秀の目標
    5. 15. インテルはCL5連勝ならず…キヴ監督「素晴らしい試合をしただけに失望は大きい」
    6. 16. 錦織圭の助言も取り入れた園部八奏　全豪オープンジュニアを制した17歳の素顔
    7. 17. 日本にとって「嫌な国」はどこ?
    8. 18. デフリンピック東京大会が閉幕、日本勢は史上最多の５１個のメダル獲得…観客２８万人
    9. 19. 涙の若武者を元王者が「讃えた」
    10. 20. J開幕スタメンも苦境の一年に…高卒ルーキー名和田我空が待望プロ初弾に喜び「G大阪の勝利に貢献したいという思いが、今日のゴールにつながった」
    1. 1. 三山凌輝　来年からソロアーティストとして活動開始　会社設立も報告　歌手・俳優・社長「三足のわらじ」
    2. 2. 斉藤被告の金銭トラブル 新証言
    3. 3. ヒカキン妻が犯罪レベルの被害
    4. 4. Cocomi SNSの誹謗中傷を「共有」
    5. 5. 宮野真守「喉を壊して収録中止」
    6. 6. 僕はSMAPに…国分太一の覚悟
    7. 7. 首相の放った「7文字」波紋呼ぶ
    8. 8. 新作は「名探偵プリキュア!」に
    9. 9. 日テレ対応は「完全に人権侵害」
    10. 10. 辻に長女ドン引き…ネットは共感
    1. 11. 樽美酒の蕁麻疹 驚きの原因判明
    2. 12. 水ダウ 年内は名探偵津田一色に
    3. 13. 私は今靖国来てまーす! 批判殺到
    4. 14. 「志らくを何とかしろ」の声殺到
    5. 15. 城島らとの今の関係 レベル違う
    6. 16. 「おでこが」小栗旬の変貌に衝撃
    7. 17. 嵐「5人の証」終わりか 心配の声
    8. 18. 池松壮亮&河合優実 結婚秒読みか
    9. 19. 以前と違う 国分の異変に心配
    10. 20. ヒカルの広告だけでは…限界指摘
    1. 1. 「埼玉」はなんて読む？埼玉県の地名だけど「さいたま」じゃない！
    2. 2. 夫を狙う女子社員の発言に呆れ
    3. 3. デブ、ブス 言われて求婚拒否
    4. 4. 熟年期の妻 髪を整えて愛が再燃
    5. 5. バイト先の女子高生に「合鍵」を押し付ける常連客→一方的な“婚活”に狙われた少女の恐怖【作者に聞く】
    6. 6. メリーチョコレートの猫シリーズ「ねこみゃみれ」♡2026バレンタインの主役に決定
    7. 7. 大好物とんかつ 食べきれずに
    8. 8. ドンキがPABLOとコラボ商品発売
    9. 9. まるっと真似するだけ！【グローバルワーク】40代ママ店員さんがお手本♡「最旬スカートコーデ」
    10. 10. 産後のお腹 元に戻らないケース
    1. 11. 【Amazonブラックフライデー2025】さらに安くなる！「48時間限定セール」徹底解説＆最速攻略ガイド
    2. 12. 「黒」が持つ魅力を再認識
    3. 13. 学歴で勝てないからって負け惜しみ？　バーで出会ったナンパ男が学歴ナルシストなので撃退した話
    4. 14. 「この家を狙ってるんでしょ!?」義姉と義妹が目の前でバトル！ 義実家を狙った争いの勝者は？
    5. 15. 自分だけ見える同級生の幽霊がめちゃくちゃすぎる!?ホラーラブコメ『見えてますよ！ 愛沢さん』が反響呼ぶ【作者に聞く】
    6. 16. “わたしの肌はまだ、生まれ変わる”ついに再生医療をサロンで体験できる時代へ
    7. 17. モテ女は毎日言われてる！男性が「ガチ惚れ」の時に言うセリフ
    8. 18. 風呂嫌がる子と「全裸鬼ごっこ」
    9. 19. モラ夫には「プチ家出」で対処
    10. 20. 「行衛」はなんて読む？声に出して読みたい埼玉県の地名！