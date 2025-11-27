「わぁ〜舞い上がっていく。打ち上げ成功だ！」27日午前1時13分、韓国型発射体「ヌリ号」が宇宙に向かって舞い上がると、全国各地で歓声が沸き起こった。この日、羅老（ナロ）宇宙センターから約16．8キロ離れた全羅南道高興郡（チョルラナムド・コフングン）の宇宙発射展望台にいた観覧客たちは、ヌリ号が炎を噴き出しながら舞い上がると携帯電話を取り出して忙しく写真を撮った。高興郡と隣接する麗水市（ヨスシ）や宝城郡（ポソ