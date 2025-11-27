２７日午後１時１５分頃、福井県勝山市平泉寺町大渡で８０歳代男性がクマに襲われてけがを負ったと同市が発表した。発表によると、男性は意識があり、命に別条はないという。クマの行き先は不明という。現場は、九頭竜川近くの集落。