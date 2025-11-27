香港大学は25日、同校医学部の研究チームが胃がんの研究で大きな進展を遂げ、人体の消化器系の腸管神経細胞が腫瘍の成長と治療反応に影響を与えることを確認したと発表しました。がん細胞に神経細胞浸潤がある場合、コレステロール抑制剤を投与して治療すれば、がん細胞を消滅させる効果が6．3倍に上がるとのことです。研究チームは遺伝子編集技術を用いて細胞に含まれる約2万個の遺伝子をスキャンし、最終的に脂肪酸を制御するACA