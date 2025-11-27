元F1ドライバーの中嶋悟（72）が、29日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。日本初のフルタイムF1ドライバーとして、日本でのF1ブームの火付け役になった中嶋の“愛車遍歴”を探る。【動画】今見てもかっこいい！中嶋悟の元愛車で、ホンダとの“深い縁”が始まった47年前“スペシャリティーカー”の全貌番組放送500回を経て、さらなるビッグゲストの登場に、MCのおぎやはぎも