路面凍結や雪による事故が増える冬を前に11月27日、徳島市の高速道路事務所で安全祈願祭が行われました。徳島市のNEXCO西日本徳島高速道路事務所で行われた安全祈願祭には、県警高速隊ら関係者約50人が出席しました。祈願祭では、冬場における高速道路の作業員や利用客の安全を願ったあと、除雪車の出陣式も行われ、出席者らは本格的な冬の到来を前に気持ちを引き締めました。（NEXCO西日本 徳島高速道路事務所・辻和宏 所長）「冬