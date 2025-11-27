後半戦は無傷の6連勝、改良したフォークに手応え2024年のメジャー挑戦を経て、今季からソフトバンクに加入した上沢直之投手。4月6日の西武戦で移籍後初白星をあげると、先発ローテーションの軸として存在感を発揮し、自己最多タイの12勝をマークした。特に後半戦は9試合に先発し6勝0敗、防御率1.74と抜群の安定感。リーグ優勝に貢献した右腕の好投の要因をデータで紐解いた（文章、表中の数字は全て2025年シーズン終了時点）。