後半戦は無傷の6連勝、改良したフォークに手応え

2024年のメジャー挑戦を経て、今季からソフトバンクに加入した上沢直之投手。4月6日の西武戦で移籍後初白星をあげると、先発ローテーションの軸として存在感を発揮し、自己最多タイの12勝をマークした。特に後半戦は9試合に先発し6勝0敗、防御率1.74と抜群の安定感。リーグ優勝に貢献した右腕の好投の要因をデータで紐解いた（文章、表中の数字は全て2025年シーズン終了時点）。

上沢は多彩な変化球を操る投球スタイルが特徴。2ストライクに追い込んだ状況での球種別投球割合を見ると、前半戦はカーブを中心にさまざまな球種を決め球として投じていた。しかし、後半戦はフォークの割合が47.1％と急上昇。同じ2ストライクの条件で渡米直前の3年間（日本ハム時代）のデータを見ても、これほどフォークを決め球に使ったシーズンはなかった。では、なぜ今季の上沢投手はこの球種を決め球に選んだのだろうか。

今季途中、上沢はフォークの握りを変えたことを明言している。これまで投げていたフォークは球速が速く落差が小さいスプリット系の球だったが、チームメートの藤井皓哉投手や杉山一樹投手から握りを教わり、落差が大きくなったという。同球種の平均球速を見ると、開幕直後は約140キロだったのが6月以降は135キロ程度となっており、ボールの性質自体が変わっていることが分かる。

スピードを遅く、変化を大きくすると打者に見送られやすくなる可能性もあるが、実際には打者が手を出す割合はそれほど下がらず、一方で相手打者にスイングをさせたうち、空振りを奪った割合を示す指標「Whiff％」は約9ポイント上げることに成功。藤井、杉山両右腕の技術を取り入れた上沢も「低めに投げれば絶対に空振りが取れる」と表現しており、その発言からも確かな手応えと自信がうかがえる。

“新フォーク”がもたらしたモデルチェンジ

改良したフォークの効果は成績にもはっきりと表れた。後半戦は2ストライクに追い込んだ打席の半数近くで三振を奪い、被打率は.105と前半戦から1割以上も改善。2ストライクから許した長打は、前半戦が179打数で10本（うち本塁打が4本）あったのに対し、後半戦は114打数で二塁打2本のみと、相手打者にほとんどチャンスを与えなかった。

後半戦は57イニングで60個の奪三振を記録。奪三振率9.47は、伊藤大海投手（日本ハム）や今井達也投手（西武）といった剛腕とも肩を並べる数字だ。上沢のNPB通算奪三振率が7.33であることを考えると、大きなモデルチェンジを遂げたといえるだろう。

「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ、日本ハムとの第3戦では黒星を喫したものの、6回2/3で10奪三振を記録。「SMBC日本シリーズ2025」第2戦では4者連続の空振り三振を奪うなど、ポストシーズンでも存在感を放った。今回取り上げたフォークが、来季の開幕から威力を発揮し続けると、どのような成績を残すか。来シーズンも背番号10のマウンドから目が離せない。（「パ・リーグ インサイト」データスタジアム編集部）



