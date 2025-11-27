元SDN48でタレントの穐田和恵（40）が27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。宅建（宅地建物取引士）の試験に合格したことを報告した。「ご報告」として「国家資格である宅地建物取引士資格試験宅建試験に合格しました」と宅建の試験に合格したことを明かした。問題を手にした写真を投稿し、「本当に嬉しい…！！」と喜び。「勉強が苦手な私でも努力は必ず報われるという事を証明したかった。勉強が楽しいと思えたの