パワハラ上司や口うるさい義母など…ネガティブな感情をもたらす“あの人”を「思い出さないテクニック」をご紹介します。教えてくれたのは、話題の本『あの人を、脳から消す技術』を著書にもつ、脳神経外科医の菅原道仁先生です。脳の仕組みを利用し、モヤモヤを消す意地悪なママ友やパワハラ上司、口うるさい義母…。つい考え続けてしまいモヤモヤする「あの人」のこと。【イラスト】イラッとしたら、まず呼吸を整えて「脳には感