2025年12月26日（金）から2026年1月4日（日）の期間、東京ドームシティ プリズムホールにて開催される『ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ』内での特別ステージとして、『ウルトラマンエックス10周年 ユナイトしようぜ！スペシャルナイト』と、『ブレーザー×アーク×オメガバディ×バディ×バディ！スペシャルトークナイト』の実施が決定した。＞＞＞各イベントビジュアルや入場特典