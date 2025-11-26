熊本県阿蘇地方を震源として25日夕方発生した最大震度5強の地震で、大分県内ではこれまでにけが人は出ていません。 【写真を見る】熊本で最大震度5強の地震大分県内でけが人なし竹田市で土砂崩れ、市道通行止め 25日午後6時1分頃、熊本県阿蘇地方を震源とする最大震度5強の地震がありました。地震の規模を示すマグニチュードは5.8で、この地震による津波はありませんでした。 この地震により、大分県内では竹田市で震