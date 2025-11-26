ようやく打点女王が目覚めた。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」11月25日の第2試合では、セガサミーフェニックスの兼任監督・茅森早香（最高位戦）が登板。アガリ6回の猛攻で今期初トップを決めた。【映像】驚愕の裏ドラ3枚！茅森早香が親番で決めた会心の親跳満シーンこれまで茅森は7戦で3着3回、4着4回。個人ポイントは▲282.2ポイントと大きく沈んでいた。当試合は起家から渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、KADOKAWA