やえざき はるさんの漫画「子の選択を尊重したいだけなのに」（全5話）がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むおままごとや「プリキュア」など、「女児向け」の遊びやおもちゃを好む息子。同僚からは「男の子なのに？」と言われましたが、母の思いは…という内容で、読者からは「うちも同じですよ」「ホッとする」「すてきな考え方ですね」などの声が上がっています。子どもの“好