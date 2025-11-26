初の海外公務でラオスを訪問された愛子さまの“名スピーチ”が注目を集めている。そんな愛子さまに学ぶコミュニケーション術について、“話し方のプロ”が解説する。【映像】黄色の和服姿でスピーチする愛子さま（実際の映像）愛子さまの「お言葉」 “話し方のプロ”はどう見る？淡い黄色の着物姿で出席した晩餐会では、ラオス語を交えながら外国訪問で初めてとなるお言葉を述べられた。「両国関係の発展に情熱を注ぎ、様々な