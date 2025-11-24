¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡È±äÄ¹Àï¡Éµ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤Î¸µÆ±Î½¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¸ß¤¤¤Î´¶¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£µð¿ÍOB¤ÎÆüËÜ°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡È±äÄ¹Àï¡É¡Á2002Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡Á¡×¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¶¸¶ÏÂÇî»á¤ä¾¾°æ½¨´î»á¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÎÀ¶¸¶»á¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤À¤Ã¤¿Ä¹Þ¼¹ä¤Î¡Ö¤È¤ó¤Ü¡×¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡Ö¤ªµ¢