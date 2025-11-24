聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」（読売新聞社協賛）は第１０日の２４日、陸上男子円盤投げ決勝が行われ、９月の世界選手権東京大会代表の湯上剛輝（トヨタ自動車）がデフリンピック新記録の５８メートル９３で金メダルに輝いた。湯上は２０１７年のトルコ大会で銀メダルを獲得したが、２２年の前回大会はコロナ禍で日本選手団が大会途中で出場を辞退したために出場がかなわなかった。悲願の金メダ