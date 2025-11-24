大分市佐賀関の大規模火災は、発生から7日目となる24日も鎮火には至っておらず消火活動が続いています。 【写真を見る】大分市佐賀関の大規模火災7日目消火活動続く中、被災者説明会で支援方針示す この火災では、住宅などおよそ170棟が焼け、1人が死亡しました。23日までに、延べ950人以上による地上から消火活動を行い、ヘリコプターによる散水も実施されましたが、依然として鎮火には至っていません。 現場ではドロ&