寒い季節はダークトーンでコーディネートをまとめがち、という人も多いはず。たまには明るい色のトップスを取り入れて、ぱっと華やいだ着こなしを楽しんでみるのもいいかもしれません。【GU（ジーユー）】ではカラフルなおしゃれトップスが多数登場中。GUスタッフさんのコーディネートも真似したくなるものばかりなので、ぜひ参考にしてみて。 甘めなピンクカーデを大人っ