テレビ朝日が特撮ヒーローシリーズ「ＰＲＯＪＥＣＴＲ．Ｅ．Ｄ．」（日曜・前９時３０分）を来年から放送することが２３日、分かった。先月３０日に関係者への取材で現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」をもって「スーパー戦隊シリーズ」が終わることが明らかになっていた。タイトルの「Ｒ．Ｅ．Ｄ．」は「超次元英雄譚（ＲｅｃｏｒｄｓｏｆＥｘｔｒａｏｒｄｉｎａｒｙＤｉｍｅｎｓｉｏｎｓ）」の頭文字。