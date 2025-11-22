3連休初日の 22日、静岡･伊東市の「伊豆シャボテン動物公園」で、冬の風物詩、カピバラの露天風呂が始まりました。テープカットならぬ草カットで始まった22日の初風呂。飼育員が お湯を溜め始めると25匹のカピバラの大家族が次々に入っていきました。カピバラの露天風呂は、約40年前に飼育員が掃除をしていた際、たまっていたお湯にカピバラがつかっているのを偶然見つけて以来、施設の名物行事となっています。22日は、11月