「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION」ドジャース・大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、ファミリー財団「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION」を立ち上げたことをインスタグラムで報告した。LAメディアも即反応して報じている。大谷はこの日、ストーリーズ機能にて財団設立を発表した。財団の公式サイトでは理念が掲げられており、「私たちの使命は、子どもたちが運動を続け、健やかに生きることを後押しする取り組みに資金を提