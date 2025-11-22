「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION」

ドジャース・大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、ファミリー財団「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION」を立ち上げたことをインスタグラムで報告した。LAメディアも即反応して報じている。

大谷はこの日、ストーリーズ機能にて財団設立を発表した。財団の公式サイトでは理念が掲げられており、「私たちの使命は、子どもたちが運動を続け、健やかに生きることを後押しする取り組みに資金を提供することで、より健康で幸せなコミュニティをつくることです。あわせて、救助・保護・ケアを必要とする動物たちを守り支えるプログラムも支援します」と説明している。

ロゴには背番号17の大谷、真美子夫人、デコピン、そして娘と思われる“家族4人”が採用されている。

大谷の投稿からわずか6分、米専門メディア「ドジャース・ネーション」は公式X（旧ツイッター）を更新。「ショウヘイ・オオタニが、新たに設立した『Shohei Ohtani Family Foundation』の様子を公開した」と速報した。「本人、妻の真美子さん、愛犬デコイ、そして娘さんが登場しているようです」と、やはりロゴに注目している。

大谷は今季、打者として55本塁打を放っただけでなく、6月には投手として復帰して14試合に先発した。投打二刀流の活躍で3年連続4度目のMVPを受賞。ドジャース移籍後は2年連続でワールドシリーズ制覇を果たした。また、私生活でも2024年2月に真美子夫人と結婚を発表し、今年4月には第一子となる長女が誕生していた。（Full-Count編集部）