徳島バスと徳島市バスは来年3月中旬から県内の路線バスの運賃の支払いに交通系ICカード「ICOCA」を導入します。交通系ICカードはあらかじめ入金することでカードリーダーにかざすと運賃が支払えるサービスです。県内はこれまで全国で唯一、運賃の支払いにICカードを使うことができず導入を求める声が利用者から上がっていました。使用できるのは、高速バスを除く徳島バスと徳島市バスな