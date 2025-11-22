大分市佐賀関（さがのせき）で発生した大規模火災で２２日、立ち入りが規制されている焼損が激しいエリアの被災者たちが、１８日の火災後初めて現場を訪れた。自宅の被害状況を確認した住民たちは「全て失った」と悲嘆に暮れた。２２日午前８時半前、避難所の公民館から住民１０人を乗せたマイクロバスの第１陣が規制線の中に入った。港付近の駐車場でバスから降りた住民らは、警察官や市職員に誘導されながら、焼け跡を見て回