県は11月21日に、県立アリーナ建設に向けた基本計画策定などを盛り込んだ、総額約9億円の11月補正予算案を発表しました。県の11月補正予算案は、総額8億9206万円です。主な事業として、徳島東工業高校跡地に建設予定の「県立アリーナ」について、規模や整備手法など基本計画の策定に560万円を計上します。また、中小企業の生産性向上のため設備投資などの支援に、5億5000万円。近くに分娩を取り扱う施設がない妊婦のた