11月21日(金)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティーを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～9時00分）が放送。金曜コメンテーターでMCPアセット・マネジメント チーフストラテジストの嶋津洋樹氏と、中国による日本産水産物輸入停止について意見を交わした。 寺島アナ「中国政府が日本産水産物の輸入再開手続きで追加の安全性証