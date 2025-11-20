物価高騰が続く中、年末商戦の幕開けとなるブラックフライデーのセールが、大分市の商業施設で始まりました。 【写真を見る】ブラックフライデーセールが大分市でスタート調理器具や衣料品の一部が最大半額 ブラックフライデーはアメリカ発祥の大型セールで、イオン九州では2016年からこのセールを企画しています。 このうち、パークプレイス大分店では、調理器具や衣