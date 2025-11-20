大分市佐賀関で住宅など170棟以上が焼けた大規模火災で20日午後、約1.4キロ離れた無人島「蔦（つた）島」から再び黒煙が上がっていることが確認されました。 【写真を見る】大分市佐賀関の大規模火災飛び火した無人島「蔦島」から再び黒煙発生から3日目 大分市佐賀関で18日午後5時40分ごろ発生した火災では、住宅や空き家など170棟以上が焼けました。 火は周辺の山林10か所や、1.4キロ離れた無人島「蔦島」にも燃え移り、焼