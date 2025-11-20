「MLBアワード」に続くパーティーに注目米大リーグ、ドジャースムーキー・ベッツ内野手が13日（日本時間14日）、ネバダ州ラスベガスで行われた「MLBアワード」で司会の大役を務めた。さらに自身のYouTubeチャンネルでは超豪華な「アフターパーティ―」の模様まで公開している。アワードは今季、大リーグの表彰を受けた選手が一堂に会する部隊。ベッツはコメディアンのロイ・ウッドJr.氏と共にホストを務め、イベント前のイン