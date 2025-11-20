サンワサプライ株式会社は、HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで大画面に拡張できるワイヤレスプレゼンター「MA-WPR16GM」を発売する。ソフトウェアインストール不要で4K/60Hz対応のマルチディスプレイ環境を実現し、USB PD100W対応の給電機能で電池交換も不要だ。スマートフォンやタブレットの急速充電にも対応する。■変換アダプタ付きレシーバーとプレゼンターが１つに！様々なパソコン画面操作ができるワイヤレスプレ