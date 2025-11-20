パソコン画面を大画面出力し操作できる！Type-C→HDMI変換アダプタ付きワイヤレスプレゼンター
サンワサプライ株式会社は、HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで大画面に拡張できるワイヤレスプレゼンター「MA-WPR16GM」を発売する。ソフトウェアインストール不要で4K/60Hz対応のマルチディスプレイ環境を実現し、USB PD100W対応の給電機能で電池交換も不要だ。スマートフォンやタブレットの急速充電にも対応する。
■変換アダプタ付きレシーバーとプレゼンターが１つに！
様々なパソコン画面操作ができるワイヤレスプレゼンターと、ディスプレイ出力対応のHDMIポート・急速充電対応のType-Cポート付きのレシーバーのセット。
■HDMI画面拡張＆急速充電できるレシーバー
プレゼンターのレシーバーは、Type-CポートとHDMIポートを搭載しており、接続したノートパソコンを充電しながら、ディスプレイに映すことができます。USB PD 100W対応で、急速充電に対応している。
■液晶画面にポインターを表示できるプレゼンター
マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状にして表示できる。
パソコンのマウス操作やPowerPointの操作にも対応している。
■直感的に操作できるボタン設計
デジタルレーザー機能、ページ送り/戻しなど、3ボタンで様々な操作が可能だ。
■「ハイブリッド型会議」に最適
オンラインと対面で同時に行う「ハイブリッド型会議」に便利だ。
大画面ディスプレイでもオンライン参加者の画面でもしっかりポインターが表示され、明確に伝わる。
■拡張モード/ミラーモードに対応
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアなしでマルチディスプレイ環境（拡張モード/ミラーモード）を実現できる。拡張モードはPowerPointで発表者ツール画面の使用時に便利だ。
■最大10mの動作範囲
HDMI拡張接続時は6m、HDMI拡張未接続時は10mの範囲内で自由に移動してプレゼンが可能だ。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なる。
■USB充電で30時間使用できる
本体はUSB充電式です。Type-Cケーブル（別売）を使って繰り返し充電できます。
■収納できるレシーバー
レシーバーは本体に収納できるので、紛失を防げる。
■Windows/Mac両対応
Windows/Macどちらにも対応している。
■大画面に拡張できるワイヤレスプレゼンター「MA-WPR16GM」
