大分市の老舗弁当・仕出し店「まるみや」が19日までに事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことがわかりました。 【写真を見る】老舗弁当店「まるみや」が自己破産申請へ昭和6年創業、負債約1億2600万円大分 帝国データバンク大分支店によりますと、1931年（昭和6年）に創業した「まるみや」は、大分市新川町に本店を構え、仕出し弁当を中心に、日替わり弁当や惣菜、会席料理などを提供。2002年には年間売り上げ