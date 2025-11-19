新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゲーム実況グループ「ドズル社」による初の単独オフラインイベント『ドズル社５周年フェス』を12月13日（土）・14日（日）の２日間にわたり「ABEMA PPV」にて生配信することを決定した。本イベントは、ドズル社の５周年を記念して開催される全６公演のスペシャルイベント。初日となる13日（土）は個性豊かな３公演を展開。１部『ドズぼんラジオ in 東京ドームシティ』ではドズルとぼんじ