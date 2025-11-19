ドズル社の単独オフラインイベントABEMA PPVで生配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゲーム実況グループ「ドズル社」による初の単独オフラインイベント『ドズル社５周年フェス』を12月13日（土）・14日（日）の２日間にわたり「ABEMA PPV」にて生配信することを決定した。
本イベントは、ドズル社の５周年を記念して開催される全６公演のスペシャルイベント。初日となる13日（土）は個性豊かな３公演を展開。１部『ドズぼんラジオ in 東京ドームシティ』ではドズルとぼんじゅうるによる人気企画「ドズぼんラジオ」が東京ドームシティに出張し、息の合った軽妙なトークとここでしか聞けない裏話をたっぷりと披露。続く２部では、ドズル社と知的エンタメ集団「QuizKnock」が激突する『ドズル社 vs QuizKnock（ガチ）』を開催。互いのプライドをかけた白熱の頭脳バトルが繰り広げられる。そして３部は“暴れ部”ことぼんじゅうる・おらふくん・ネコおじによる初の音楽ライブ『暴れ部ライブ』を開催。歌って暴れて盛り上がる“暴れ部”らしい熱狂のステージに。
また、２日目の14日（日）は、観客参加型企画が盛りだくさんのラインナップでお届け。１部『参加者にこがせろ！チーム対抗、自家発電！』では、伝説のドズル社企画「自家発電」が会場参加型となって復活。観客が自ら発電してチームを応援し、体力と気合で勝利をつかみ取る前代未聞の体験型ステージとなる。２部ではドズル・ぼんじゅうる、ヒカック（まえよん）、米将軍（さんちゃんく！）による“ひりつき隊”が集結する『ひりつきたい男たち in 東京ドームシティ』を実施。極限の緊張感と笑いが交錯する企画に注目。そして最終３部はメンバー・来場者・視聴者が一体となって挑戦する『みんなで乗り越えろ！５周年チャレンジ！！！』。５年間の歩みを支えてきた絆が試される、５周年の集大成となるステージでフィナーレを飾る。
(C)DOZLE Corp.
本イベントは、ドズル社の５周年を記念して開催される全６公演のスペシャルイベント。初日となる13日（土）は個性豊かな３公演を展開。１部『ドズぼんラジオ in 東京ドームシティ』ではドズルとぼんじゅうるによる人気企画「ドズぼんラジオ」が東京ドームシティに出張し、息の合った軽妙なトークとここでしか聞けない裏話をたっぷりと披露。続く２部では、ドズル社と知的エンタメ集団「QuizKnock」が激突する『ドズル社 vs QuizKnock（ガチ）』を開催。互いのプライドをかけた白熱の頭脳バトルが繰り広げられる。そして３部は“暴れ部”ことぼんじゅうる・おらふくん・ネコおじによる初の音楽ライブ『暴れ部ライブ』を開催。歌って暴れて盛り上がる“暴れ部”らしい熱狂のステージに。
(C)DOZLE Corp.