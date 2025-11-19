仲田健コーチが徹底解説…“お腹ストレッチ”で野球に必要な体のひねりを磨く投球や打撃における「手投げ・手打ち」は、意外な箇所を鍛えることで防げるかもしれない。ボールが飛ばない、球速が上がらない原因もその一つ。元阪神の桧山進次郎氏ら多くのトップアスリートをサポートしてきたストレングス＆コンディショニングコーチの仲田健さんは、「お腹周り」に注目している。お腹周りは下半身の力を上半身に、上半身の力を腕