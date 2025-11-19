仲田健コーチが徹底解説…“お腹ストレッチ”で野球に必要な体のひねりを磨く

投球や打撃における「手投げ・手打ち」は、意外な箇所を鍛えることで防げるかもしれない。ボールが飛ばない、球速が上がらない原因もその一つ。元阪神の桧山進次郎氏ら多くのトップアスリートをサポートしてきたストレングス＆コンディショニングコーチの仲田健さんは、「お腹周り」に注目している。

お腹周りは下半身の力を上半身に、上半身の力を腕に伝えるなど極めて重要な部分だ。仲田さんは「そこが硬いと手投げや手打ちになる恐れがあります」と指摘。お腹周りが硬いと力がうまく伝わらず、飛距離や球速に大きく影響するのだ。

効果的なのが「お腹周りのストレッチ」。やり方は簡単で、四つん這いになり片手を頭の後ろに置く。そして、息を吸いながら腕を内側に締め、吐きながら外に開いていく。呼吸と共に体をひねるイメージで、顔を同時に動かすことがポイントになる。

注意点は、腰が横に流れないようにすること。背骨を中心にして体を捻ることが重要になる。この動作を左右5回から10回ずつ行うことで柔軟性が高まる。

野球動作とストレッチの関連性は明らかで「横に伸びたり開いたりする可動域があればあるほど、体が動きやすくなるのでパフォーマンスが向上しやすくなります」と仲田さん。筋力だけを鍛えるのではなく、体の中心部分の可動域が広がれば技術もより向上していく。（First-Pitch編集部）