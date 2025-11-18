18日に行われた、安倍元首相銃撃事件を巡る8回目の裁判。殺人などの罪に問われている山上徹也被告。前回に続いて母親が出廷し、「私が加害者だと思う」などと証言。さらに母親は、信仰していた旧統一教会への批判も口にしました。10月から始まった裁判で、山上被告は事実関係について認めています。山上被告の母親は前回の裁判で事件について謝罪するとともに、現在も旧統一教会を信仰していると証言。これまでに、総額1億円を教団