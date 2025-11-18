長打力に期待も…8月終了まで2本塁打と波に乗れず西武は18日、レアンドロ・セデーニョ内野手と来季の契約を結ばないと発表した。チームの得点力不足解消へ長距離砲として期待されたが、今季は74試合の出場で打率.228、7本塁打、26打点に終わっていた。セデーニョは2022年オフにオリックスに育成選手として入団し、2023年5月に支配下登録。来日1年目は57試合で9本塁打、翌2024年は98試合で15本塁打と長打力を発揮していた。今